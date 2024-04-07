"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Ливерпулем"

БАКУ /Trend/ - Состоялся центральный матч 31-го тура английской Премьер-лиги.

Как передает Trend, "Манчестер Юнайтед" встречался на своем поле с лидером турнирной таблицы "Ливерпулем".

Игра завершилась вничью 2:2. В составе хозяев отличились Бруну Фернандеш и Майно. Голы в составе гостей забили Луис Диас и Мохаммед Салах.

Таким образом, после 31 тура "Ливерпуль", имеющий в активе 71 очко, опустился на второе место. «Арсенал», набрав столько же очков, что и он, занял первое место. «Манчестер Сити» с 70 очками занимает третье место в турнирной таблице.