На берегу Каспия выбрали лучших топ-моделей Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

2 июля 2019 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На берегу Каспийского моря Баку в SHANI Hotel & Villas прошел финал Национального конкурса топ-моделей Miss & Mister Top Model Azerbaijan 2019, сообщает Trend Life.

Конкурс проходил на протяжении восьми месяцев с участием более 60 девушек и парней. Участники прошли кастинг, отборочный тур, opening-party и,наконец, финал. Организаторы - Инам Гулиев и Али Рзаев. Ведущими вечера были актер и сценарист Анар Халилов и "Мисс Азербайджан 2018" Нармина Гаджиева.

Гостям была представлена концертная программа с участием Let’s Dance Team, Titan Robot Show, репера Кямала Мамедова (KQB), певцов Алиджана Гамида, Фарида Ага, Эльвина Бабазаде, а также DJ Noor, DJ Crazy и DJ Farid.

Путем суммирования голосов онлайн-голосования на официальном сайте конкурса www.misstopmodel.az, а также баллов членов жюри победителями были объявлены Хаяля Аскерова и Фаррух Раджабов. Финалисты были также отмечены в различных номинациях.

В состав жюри вошли: заслуженный работник культуры, актер Руфат Назар, актер и режиссер Самир Алескеров, художница, основательница бренда Minabi Милена Набиева, исполнитель шансона Джейхун Бакинский, дизайнер, учредитель бренда by Vafa Вафа Исазадэ, визажист Наталья Исм, телеведущий и актер Шахрияр Абилов, Miss Planet Top Model 2017 Гюнель Мамедова, 2nd Runner Up of Miss Top Model Azerbaijan 2017 Ройа Ибрагимова и стилист Мири Юсиф. Видео - Ниджат Алышов.

(Автор: Вугар Иманов)

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