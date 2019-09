В Баку прошел финал конкурса красоты Miss & Mister Planet of Azerbaijan 2019 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Fairmont Baku Flame Towers прошел финал конкурса красоты Miss & Mister Planet of Azerbaijan 2019, сообщает Trend Life.

Гостям была представлена развлекательная программа, дефиле дизайнеров и выступление музыкантов. Финалисты, по 17 парней и девушек, приняли участие в трех конкурсных номерах, показав свое умение в дефиле, модельном подиуме и танцах. Ведущими вечера были Эльвин Марданов и Медина Абдуллаева. Победителями были признаны Нигяр Гасанзаде и Сирадж Бейализаде, которые представят страну в различных международных конкурсах.

В большой состав жюри вошли — национальный директор конкурса в Азербайджане Агиль Мамие, певица Нура Сури, дизайнеры Гюнель Бехбудова и Лейли Залова, Best Model of Azerbaijan 2004 Ильгар Алиев, Best Model of the Russia 2017 Анна Грановская, Mister Planet of the World 2016 Юсиф Джафаров, Mister Planet of the World 2018 Эмиль Гасымов, кандидат медицинских наук, хирург по эстетической пластике Али Алиев, İnternational Model Skaut Александр Ли, чемпион Мира, Европы и Евразии, колорист- парикмахер Лидия Степ, архитектор и дизайнер Рафаэль Аббасов, Натаван Мирзоева, маркетолог Ниджат Гусейнзаде, блогер Турана Рич, пиар-менеджер Кямаля Исаева, бодибилдер Мансур Шарифов, журналист Эмиль Акперов, специалист по эстетической стоматологии Расима Ахназарова, международный арт продюсер Даяна Сименел, предприниматели Давид Фарзалиев, Ниджат Бахшалиев, Кянан Агасиев, Ляман Мирталыблы, Севиндж Гурбанзаде.

Оргкомитет - национальный директор в Азербайджане Агиль Мамиев, директор проекта Пярвиз Азимзаде, главный продюсер Садиг Джафаров, главный хореограф - Мубариз Аллахвердизаде.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.