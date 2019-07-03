Одно из красивейших озер Азербайджана – Нохур в предгорье Большого Кавказа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Путешествие по Азербайджану" представляем читателям Trend Life материал об озере Нохур. Одно из красивейших озер Азербайджана – Нохур расположено в предгорье Большого Кавказа, в 3 км к востоку от города Габала и в 3 часах езды от Баку.

Озеро необычно, красиво, окруженное горами, лесистыми холмами и зарослями тростника, и напоминает зеркало, в которое смотрятся лесистые склоны. Прекрасная тихая природа, чистая гладь воды в окружении высоких гор – всё это навевает умиротворение и ощущение полного восторга. Особенность этого водоема в том, что он хоть и расположен высоко в горах, но легко доступен, сюда можно доехать на автомобиле и остановиться в одной из баз отдыха, которые различаются по уровню предоставляемых услуг и стоимости. Сюда любят приезжать на выходной день бакинцы и жители других городов, а также зарубежные гости. Хотя купаться здесь запрещено, но по озеру курсируют лодочки с гребцами, и любой желающий может прокатиться от одного берега к другому. Однако здесь разрешена рыбалка, которая является весьма популярным досугом у местных любителей и ценителей подобного вида отдыха. Или же совершить прогулку вдоль берега, сидя верхом на лошади в сопровождении инструктора. Кстати, водохранилище Нохургышлаг вносит большой вклад в развитие аквакультуры и гребного спорта. А зимой толщина ледяного покрова на поверхности озера может достигать 40-50 см.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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