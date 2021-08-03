Азербайджанский велопутешественник на пути к Пику Ленина поднялся на высоту в 4000 метров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов в рамках мирового турне штурмует одну из высочайших вершин Центральной Азии, находящуюся в горной системе Памир на границе Кыргызстана и Таджикистана. Эту вершину, известную как Пик Ленина (7134 м), в Таджикистане называют Пик имени Абу али ибн Сины, а в Кыргызстане – Пик Манаса.

Как сообщил Trend Life Рамиль Зиядов, он добрался до вершины в 4000 метров, где расположился лагерь альпинистов из Турции и Украины.

Отметим, что еще никто из велосипедистов не добирался до Пика Ленина. По его словам, восхождение посвящено Победе в 44-дневной Отечественной войне, памяти всех шехидов и нашим славным героям.

Напомним, что 43-летний Рамиль Зиядов из города Барды в условиях экстрима продолжает мировое турне под девизами "Я горжусь тем, что я азербайджанец!" и "Во имя Азербайджана!". Он выехал из Баку 10 апреля 2013 года и за это время преодолел 86 тысяч километров! До сих пор никому не удавалось преодолеть в одиночку на велосипеде такое расстояние.

На своем "железном коне" Рамиль объездил Европу, страны СНГ, Азии, Южной Америки и Африки, в их числе – Россия (добрался до Полярного круга и Магадана), Грузия (пересек Кавказский хребет), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Украина (Карпаты), Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Турция, Греция, Швейцария, Германия, Франция, Испания, Польша, Литва, Эстония, Норвегия, Нидерланды, Чехия, Словакия, Венгрия, Египет, Колумбия, Эквадор, Перу и другие.

Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки на велосипеде, покорив горные вершины Huayraccasa (5059 м), Chonta (4825 м), Abra Antajirca (4780 м) и Abra Ucchuchacua (4737 м). При этом он является единственным велосипедистом из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на велосипеде. Многие телекомпании мира показали сюжеты о его удивительном путешествии, о нем опубликовано множество статей в СМИ.

(Автор: Вугар Иманов)