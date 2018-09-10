Построение отношений с государством-членом ЕС представляет для Азербайджана большую важность - политолог

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева в Хорватию, а также визиты президентов Хорватии в Азербайджан запомнились встречами, представляющими большую важность. Об этом сказал Trend политолог Арзу Нагиев, комментируя визит Президента Азербайджана в Хорватию.

По словам Нагиева, азербайджано-хорватские связи, дипломатические отношения были налажены еще в 1995 году, и в отношениях в политической, экономической, культурной и других сферах всегда наблюдались позитивные тенденции.

«Известно, что между двумя странами была подписана Загребская декларация. Кроме того, между Азербайджаном и Хорватией существуют определенные документы по предотвращению угрозы энергетической безопасности Европы. То есть, сегодня Азербайджан, наряду с предотвращением угрозы энергетической безопасности Европы, делает это и для Хорватии. Также в будущем планируется создание газовых терминалов на территории Хорватии. Кроме того, могут быть предприняты шаги в области судостроения, и в частности малогабаритных судов. Существуют важные связи в областях туризма, инфраструктуры, информационных технологий. Хорватия обладает большим опытом в области разминирования», - сказал политолог.

Тот факт, что Азербайджан является транзитной страной, а также построение отношений с государством, входящим в Европейский союз, представляет для Азербайджана большую важность. И это в очередной раз было подчеркнуто на недавней встрече глав двух государств, добавил Нагиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

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