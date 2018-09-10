Построение отношений с государством-членом ЕС представляет для Азербайджана большую важность - политолог

10 сентября 2018 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева в Хорватию, а также визиты президентов Хорватии в Азербайджан запомнились встречами, представляющими большую важность. Об этом сказал Trend политолог Арзу Нагиев, комментируя визит Президента Азербайджана в Хорватию.

По словам Нагиева, азербайджано-хорватские связи, дипломатические отношения были налажены еще в 1995 году, и в отношениях в политической, экономической, культурной и других сферах всегда наблюдались позитивные тенденции.

«Известно, что между двумя странами была подписана Загребская декларация. Кроме того, между Азербайджаном и Хорватией существуют определенные документы по предотвращению угрозы энергетической безопасности Европы. То есть, сегодня Азербайджан, наряду с предотвращением угрозы энергетической безопасности Европы, делает это и для Хорватии. Также в будущем планируется создание газовых терминалов на территории Хорватии. Кроме того, могут быть предприняты шаги в области судостроения, и в частности малогабаритных судов. Существуют важные связи в областях туризма, инфраструктуры, информационных технологий. Хорватия обладает большим опытом в области разминирования», - сказал политолог.

Тот факт, что Азербайджан является транзитной страной, а также построение отношений с государством, входящим в Европейский союз, представляет для Азербайджана большую важность. И это в очередной раз было подчеркнуто на недавней встрече глав двух государств, добавил Нагиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Nestlé: Рынок Азербайджана имеет для нас высокий приоритет (Эксклюзив)
Бизнес 09:44
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
Бизнес 07:30
Хорватия видит в Азербайджане важного партнёра на Кавказе – депутат
Политика 9 сентября 21:17
SOCAR о ходе работ по реконструкции и модернизации Бакинского НПЗ (Эксклюзив)
Энергетика 9 сентября 16:45
Завтра в Азербайджане в основном без осадков, до 36 градусов тепла
Общество 9 сентября 12:34
Хикмет Гаджиев: Заявление Пашиняна - неуважение к резолюциям СБ ООН и удар по переговорному процессу
Нагорно-карабахский конфликт 9 сентября 10:42
Лента новостей
Один из заводов ПО "Азерикимья" объявил тендер
Тендеры 10:45
Управление SOCAR объявило тендер
Тендеры 10:44
Иран намерен импортировать автомобили из Узбекистана
Узбекистан 10:41
В Навоийской области Узбекистана объявлен тендер на реконструкцию ирригационных сетей
Тендеры 10:40
"Сны детства" азербайджанской художницы покажут во Франции (ФОТО)
Культура 10:29
Новые возможности для пользователей «Genc OL!» от стартапа Onbranch
ИКТ 10:22
Министр нефти Ирака: Добыча сырья не пострадала от беспорядков в стране
Энергетика 10:14
Новый посол России в Беларуси прибыл в Минск
Беларусь 10:08
ВТБ готов поддержать азербайджанский бизнес в России (Эксклюзив)
Бизнес 09:57