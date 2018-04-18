В Гюмри произошли столкновения между противниками Саргсяна и полицией

Столкновения между полицией и митингующими против избрания премьером экс-президента Армении Сержа Саргсяна произошли в городе Гюмри, сообщает РИА Новости со ссылкой на армяснкие СМИ.

По данным СМИ, протестующие попытались перекрыть центральные улицы города, однако полиция пресекла эти действия. Акции также прошли у здания администрации Ширакской области, а также у одного из средне-профессиональных учебных заведений. Протестующие потребовали открыть двери учебного заведения, чтобы учащиеся смогли присоединиться к митингу. После небольшой стычки с полицией двери учебного заведения были открыты.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

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