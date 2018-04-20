Серж Саргсян: Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован лишь путем переговоров и компромиссов

Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован лишь путем переговоров и компромиссов.

Об этом, как сообщают армянские СМИ, заявил премьер-министр Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу «Шант», отвечая на вопрос о том, что следующему поколению остается нерешенный нагорно-карабахский вопрос, и, возможно, новые поколения с новыми подходами найдут его решение.

Саргсян отметил, что "я не склонен считать, что мы оставляем вопрос следующим поколениям". "То, что я сегодня премьер-министр, также связано с этим. Переговорный процесс должен продолжаться. Мы не изменим наши позиции,"- сказал он.

Саргсян сказал, что путь мира - это придти к согласию. «А чтобы придти к согласию, необходимо учитывать мнение обеих сторон», - добавил он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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