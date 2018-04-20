Серж Саргсян: Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован лишь путем переговоров и компромиссов

20 апреля 2018 00:49 (UTC+04:00)

Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован лишь путем переговоров и компромиссов.

Об этом, как сообщают армянские СМИ, заявил премьер-министр Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу «Шант», отвечая на вопрос о том, что следующему поколению остается нерешенный нагорно-карабахский вопрос, и, возможно, новые поколения с новыми подходами найдут его решение.

Саргсян отметил, что "я не склонен считать, что мы оставляем вопрос следующим поколениям". "То, что я сегодня премьер-министр, также связано с этим. Переговорный процесс должен продолжаться. Мы не изменим наши позиции,"- сказал он.

Саргсян сказал, что путь мира - это придти к согласию. «А чтобы придти к согласию, необходимо учитывать мнение обеих сторон», - добавил он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
«Не вижу, не слышу, не скажу» по-западному: за чем США следят в Ереване?
Армения 00:17
Необходимо усилить внимание к решению затяжных конфликтов на пространстве ОБСЕ – госсекретарь Словении
Нагорно-карабахский конфликт 18 апреля 13:39
Президент Армении подписал указ о назначении Саргсяна премьером
Армения 17 апреля 18:18
Серж Саргсян избран премьер-министром Армении
Армения 17 апреля 16:56
Визиты представителей сепаратистского режима Нагорного Карабаха во Францию и США мешают переговорному процессу - вице-президент ПА ОБСЕ
Политика 16 апреля 23:29
Правящая коалиция в парламенте Армении выдвинула Саргсяна на пост премьера
Армения 16 апреля 15:16
Содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта относится к числу приоритетов России – МИД
Нагорно-карабахский конфликт 16 апреля 11:56
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 87 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 15 апреля 09:29
Серж Саргсян официально выдвинут на пост премьера Армении
Армения 14 апреля 14:51
Содействие урегулированию нагорно-карабахского конфликта является одним из приоритетов России - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 11 апреля 23:58
В Ереване проходит акция протеста против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера (ФОТО)
Армения 11 апреля 21:28
Самед Сеидов: Вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта будут и далее обсуждаться в ПАСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 11 апреля 16:11
Washington Times: Ключевые международные игроки должны добиться урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 10 апреля 13:15
Экс-президента Армении Саргсяна выдвинули кандидатом на пост премьера
Южный Кавказ 9 апреля 19:44
Лавров о разрешении нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 8 апреля 21:20
ВС Армении нарушили режим прекращения огня свыше 86 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 8 апреля 09:45
Италия поддерживает усилия МГ ОБСЕ и не собирается обсуждать другой формат переговоров – президент
Нагорно-карабахский конфликт 6 апреля 17:56
Решить нагорно-карабахский конфликт не так просто, как найти верную математическую формулу - посол Азербайджана в США
Нагорно-карабахский конфликт 4 апреля 18:00