Microsoft поможет Грузии в осуществлении образовательных проектов

25 января 2018 02:06 (UTC+04:00)

Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, находящийся официальным визитом в Лондоне, продолжает встречи со своими зарубежными коллегами и представителями сферы образования, пишет Грузия Online.

На этот раз министр встретился с представителями Microsoft, где стороны обсудили внедрение в общее образование современных технологий, в частности виртуальных игр и программ Microsoft, которые сделают учебный процесс эффективным и интересным.

По заявлению Министерства образования, образовательные компьютерные игры и программы позволят учащимся изучать естественные науки посредством игр, и одновременно развивать навыки, необходимые для жизни, такие как командная работа, творческое мышление и т.д.

В ходе двусторонней встречи представители Microsoft заострили внимание на опыте, накопленном в области переподготовки преподавателей, и пообещали поддержать министерство в реализации различных проектов.

В результате встречи было решено, что в ближайшем будущем один из самых популярных образовательных ресурсов Microsoft в мире будет доступным для учеников на грузинском языке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Грузии вырос экспорт мяса
Грузия 24 января 17:21
МВФ: ВВП Грузии вырастет до исторического максимума для страны
Грузия 24 января 09:25
Грузия в 2017 году увеличила импорт из Азербайджана
Бизнес 23 января 13:02
Квирикашвили: Конечная цель - провести в Грузии зимнюю спортивную олимпиаду
Грузия 23 января 09:29
Посольств США в Грузии не может функционировать полноценно из–за «временного бюджета»
Грузия 22 января 17:21
Минфин Грузии: Бюджет 2017 года перевыполнен
Грузия 20 января 10:53
Грузия получит 5,5 млн фунтов стерлингов от Великобритании
Грузия 19 января 23:05
Дорога к грузино-российской границе закрыта из-за опасности схода лавин
Грузия 19 января 11:16
Парламенты Грузии и Латвии подписали Меморандум о стратегическом партнерстве
Грузия 17 января 17:25
Турция и Грузия рассматривают новые правила пересечения общей границы
Грузия 17 января 09:23
Турция временно сняла ограничения на посещение страны для граждан Грузии
Грузия 17 января 02:05
SOCAR огласила планы по инвестициям в Грузию в 2018 году (Эксклюзив)
Энергетика 16 января 16:01
Все аэропорты Грузии увеличили пассажиропоток в 2017 году
Грузия 16 января 09:20
В феврале Грузия и Евросоюз обсудят вопросы ассоциации
Грузия 15 января 13:25
В Тбилиси до 3 тысяч абонентов остались без газа из-за автомобильной аварии
Грузия 15 января 09:23
Microsoft заинтересовалась решением азербайджанского разработчика
ИКТ 12 января 17:26
SOCAR увеличит экспорт газа в Грузию
Энергетика 12 января 16:23
SOCAR может построить до двух новых АЗС в Грузии в этом году
Энергетика 12 января 13:42