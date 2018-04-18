Еврокомиссар: В Грузии недостает прогресса в сфере охраны труда

18 апреля 2018 13:43 (UTC+04:00)

Евросоюз обеспокоен недостатком прогресса в сфере эффективности надзора за условиями труда в Грузии. Об этом говорится в письме еврокомиссара по вопросам расширения политики добрососедства ЕС Йоханеса Хана на имя главы грузинской правозащитной организации «Центр по исследованию и мониторингу прав человека» Лины Гвинианидзе, передает Новости-Грузия.

Письмо стало ответом еврокомиссара на обращение шести грузинских неправительственных организаций от 13 февраля 2018 года.

Правозащитники выразили обеспокоенность в связи с законопроектом «О безопасности труда», который в настоящее время рассматривается парламентом Грузии.

Они считают, что существующая в стране трудовая политика является слабой, в результате рабочие заняты на нестабильной и низкооплачиваемой работе, а условия труда небезопасны. НПО сообщают, что в период с 2011 по 2016 год в Грузии на рабочих местах погибли или пострадали 1046 человек и эта цифра с каждым годом растет.

Еврокомиссар заверил грузинских правозащитников, что Евросоюз в полной мере информирован о ситуации в Грузии в отношении безопасности труда.

Хан отметил, что отсутствие эффективной системы соблюдения трудовых прав и стандартов может пошатнуть процесс исполнения взятых Грузией обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.

«Существующая в Грузии практика, как и закон «О безопасности труда», не полностью соответствуют обязательствам Грузии сблизить ее национальное законодательство со стандартами ЕС в области защиты здоровья и безопасности на рабочем месте и защиты труда, подразумевающих задействование эффективных, пропорциональных и прозрачных санкций, которые обладают реальной сдерживающей силой в отношении работодателей», — отмечает в своем ответном письме еврокомиссар.

Четкие, предсказуемые и исполняемые правила важны для бизнеса, инвесторов и торговли. Стандарты могут быть экономически эффективными, инновационными и продуктивными, — сказано в письме.

«ЕС продолжит следить за развитием событий вместе с Международной организацией труда, и продолжает настаивать, что наряду с созданием надлежащей системы инспектирования труда в рамках действия законодательства Грузии, должна быть обеспечена в соответствии с международными стандартами эффективная защита всех трудящихся со стороны органов, обладающих полномочиями надзора и санкционирования», — пишет еврокомиссар.

Проект нового закона «О безопасности труда» предполагает ужесточение правил безопасности на рабочих местах и внедрение специального механизма контроля, однако, по мнению активистов ряда НПО и профсоюзных организаций, законопроект не сможет оказать реальную поддержку трудящимся.

В частности, претензии к законопроекту предъявляют из-за того, что его действие распространяется не на все рабочие места, а лишь на те, где существует повышенная опасность и особенно тяжелые условия. Правозащитники считают, что это неоправданное ограничение и неправильная интерпретация стандартов труда, признанных на международном уровне.

Представители НПО также недовольны тем, что законопроект ограничивает допуск инспекторов труда на объекты. Они будут иметь право проводить плановые проверки, а внеплановой придется добиваться через суд, что связано с дополнительной тратой времени, — отмечают правозащитники.

Их нарекания вызывают и слишком маленькие, по их мнению, размеры штрафов за несоблюдение правил. Большинство компаний предпочтут выплатить небольшой штраф вместо исправления нарушений, — считают правозащитники.

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