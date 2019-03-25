НАТО обсуждает меры поддержки Грузии в Черном море

НАТО и Тбилиси обсуждают возможности наращивания сотрудничества по поддержке Грузии в связи с обстановкой в Черном море, заявил в понедельник в Тбилиси генсек альянса Йенс Столтенберг, сообшает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Столтенберг находится с визитом в республике в связи с совместными учениями НАТО-Грузия.
При этом он заявил о "значительном усилении российского присутствия" в регионе Черного моря.
Он также подтвердил, что альянс продолжит поддерживать усилия Грузии в сфере реформ на пути к членству в НАТО.
Ранее в МИД РФ заявляли, что именно НАТО ведет активную милитаризацию Черноморского региона. По информации российского внешнеполитического ведомства, в 2018 году с 80 до 120 дней была увеличена общая продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории Черного моря.
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