НАТО обсуждает меры поддержки Грузии в Черном море

25 марта 2019 11:19 (UTC+04:00)

НАТО и Тбилиси обсуждают возможности наращивания сотрудничества по поддержке Грузии в связи с обстановкой в Черном море, заявил в понедельник в Тбилиси генсек альянса Йенс Столтенберг, сообшает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Столтенберг находится с визитом в республике в связи с совместными учениями НАТО-Грузия.

При этом он заявил о "значительном усилении российского присутствия" в регионе Черного моря.

Он также подтвердил, что альянс продолжит поддерживать усилия Грузии в сфере реформ на пути к членству в НАТО.
Ранее в МИД РФ заявляли, что именно НАТО ведет активную милитаризацию Черноморского региона. По информации российского внешнеполитического ведомства, в 2018 году с 80 до 120 дней была увеличена общая продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории Черного моря.

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