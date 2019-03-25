НАТО обсуждает меры поддержки Грузии в Черном море

НАТО и Тбилиси обсуждают возможности наращивания сотрудничества по поддержке Грузии в связи с обстановкой в Черном море, заявил в понедельник в Тбилиси генсек альянса Йенс Столтенберг, сообшает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Столтенберг находится с визитом в республике в связи с совместными учениями НАТО-Грузия.

При этом он заявил о "значительном усилении российского присутствия" в регионе Черного моря.