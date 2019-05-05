В Грузии заявили о возможности размещения в стране военных баз США

5 мая 2019 00:26 (UTC+04:00)

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что решения относительно возможности размещения военных баз США на территории страны будут приняты с учетом национальных интересов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я хочу с полной ответственностью заявить, что наши отношения с НАТО, с Евросоюзом, стратегическим партнером США, никогда не были на таком высоком уровне, как сейчас, и это большой успех, который мы планируем еще большое углубить. Исходя и этого, мы… примем такие решения, которые входят в национальные интересы Грузии", - заявил Бахтадзе в эфире телекомпании "Имеди", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, грузинская сторона на протяжении долгого времени пыталась донести до своих партнеров послание о том, что без безопасности Черного моря не может идти речи о глобальной безопасности.

"Согласно последним инициативам НАТО, безопасность Черного моря является главным приоритетом для НАТО, и это большой успех", - заявил он.

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