В Тбилиси прошла шестая протестная акция

БАКУ/Trend/ - В Грузии продолжаются протестные акции, передает Trend со ссылкой на сайт newsgeorgia.ge.

Вечером 25 июня у здания парламента Грузии в центре Тбилиси прошла очередная, шестая по счету протестная акция – проспект Шота Руставели снова был перекрыт.

Для участия в акции собралось несколько тысяч человек. У парламента протестующие установили три палатки. Группа молодых людей в знак протеста объявила о начале голодовки.

Протестующие продолжают настаивать на освобождении всех задержанных в ходе акций протеста, наказании представителей правоохранительных органов, превысивших силу в ходе разгона митингующих, и требуют отставки главы МВД Георгия Гахария.

Поводом для акций стал визит в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы России, членом Коммунистической партии РФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

(Автор Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов. )

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