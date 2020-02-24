Грузия временно запретила китайским компаниям привлекать работников из КНР

БАКУ/Trend/ - Департамент автодорог минрегионразвития и инфраструктуры Грузии потребовал от реализующих его проекты китайских компаний временно воздержаться от привлечения из КНР дополнительной рабочей силы, чтобы не допустить проникновения в страну коронавируса.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Ограничения будут действовать до тех пор, пока соответствующие службы не убедятся, что компании должным образом соблюдают все необходимые профилактические стандарты и рекомендации во избежание заражения коронавирусом", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении отмечается, что введение такого ограничения было вызвано вопросами, возникшими в связи с размещением прибывших 22 февраля из Китая сотрудников одной из компаний.

В Грузии китайские компании, победившие в тендерах, работают в основном в реконструкции и строительстве участков международной автомагистрали "Восток-Запад", а также участвуют в проектах модернизации участков Грузинской железной дороги.

Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем, где возник очаг коронавируса нового типа (COVID-19), а также эвакуировала своих граждан, выразивших желание покинуть территорию КНР.

По информации минздрава Грузии, на данном этапе в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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