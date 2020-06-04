Грузия возобновит футбольный сезон 25 июня
Чемпионат Грузии-2020 по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 25 июня.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщает официальный Twitter-аккаунт Федерации футбола Грузии.
"Все команды будут дважды протестированы на коронавирус на следующей неделе в преддверии возобновления чемпионата", - приводит пресс-служба слова президента Федерации Левана Кобиашвили.
При этом уточняется, что соревнования будут проводиться с учетом всех указаний правительства и министерства здравоохранения стран
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