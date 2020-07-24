В Грузии возобновляют внутренние авиарейсы

После четырехмесячной паузы в Грузии возобновляются внутренние полеты, с 24 июля регулярные рейсы будут выполнены из аэропорта Натахтари (32 километра до Тбилиси), в Местиа (высокогорный регион Сванети) и Амбролаури (высокогорный регион Рача), а из Тбилиси - в Батуми. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.

С 15 июня в Грузии возобновился внутренний туризм и одновременно с этим власти сняли ограничение на осуществление авиарейсов внутри страна. Но решение о возобновлении полетов решение было принято только сейчас.

В частности, с 24 до 31 июля будет выполнено шесть рейсов Местиа-Натахтари, пять рейсов - Тбилиси-Батуми и три рейса Амбролаури-Натахтари.

По словам директора Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе, 2020 год правительство страны объявило "Годом внутреннего туризма", поэтому большое внимание будет обращено на развитие внутренних полетов.

"С целью стимулирования внутреннего туризма, начало внутренних полетов важно. Этого особенно ждет как население горного региона нашей страны, так и местные визитеры. То, что ожидание больше отразилось и на продажу билетов. К этому времени продано более 300 билетов разного направления", - заявила Арчуадзе.

По словам Арчуадзе, цены билетов на внутренние полеты не изменились и являются такими же, как в 2019 году.

Цена билета на рейс Натахтари-Местия составляет 90 лари для взрослых (около 29 долларов США), 30% скидка для детей от 3 до 12 лет, для детей до 3 лет полет бесплатный. Билет из Кутаиси в Местию - 50 лари (более 16 долларов), Натахтари-Амбролаури также 50 лари.Что касается рейсов из Тбилиси в Батуми, билет стоит 125 лари (чуть более 40 долларов).

Аэропорты Натахтари, Амбролаури и Местиа оснащены по всем тем требованиям, которые установлены Минздравом и Агентством гражданской авиации – дезбарьеры, соцдистанция, термоскрининг.

С августа в направлении Местиа регулярные рейсы будут выполняться пять раз в неделю, в направлении Амбролаури - три раза в неделю и в направлении Батуми - четыре раза в неделю.

Туристическая сфера – одна из наиболее пострадавших в Грузии из-за коронавируса, так как власти Грузии закрыли все границы в марте этого года, чтобы обезопасить население.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля. По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в Грузии составило 1 085, из них выздоровели 911, а скончались 16 пациентов.