Первому каналу Грузии присвоено право на осуществление программы профессиональной подготовки видеооператоров

Согласно решению Совета по праву на осуществление программ профессионального обучения и переподготовки, Первый канал Грузии будет осуществлять программу профессиональной подготовки видеооператоров, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

В рамках программы бесплатного обучения, слушатели получат практические навыки и теоретические знания, подходящие для работы телеоператорами, изучат технику, необходимую для современного телепроизводства, ознакомятся с различными формами, жанрами, технологиями телевизионного производства.

Программа включает в себя как теоретический курс по истории развития операторской техники и фотоискусства, так и практические занятия по изучению оптики, использованию видеоаппаратуры, видеосъемки.

Слушатели изучат применение света, цвета, контраста, композиции, использование ракурса, работы с глубиной кадра, фоном и текстурами. Также они научатся студийной съемке, технике работы в павильонах.

Практические занятия пройдут в здании Первого канала Грузии. Для теоретических занятий выделено пространство, где есть практические наглядные пособия.

По окончании программы профессионального обучения выпускник сможет применять теоретические и практические навыки на практике и работать самостоятельно, как на телевидении, так и в качестве фрилансера.

По словам руководителя проекта Бесо Ормоцадзе, Первый канал Грузии имеет все материальные ресурсы для обучения операторов.