Грузинские спасатели в августе спасли 170 человек на побережье Черного моря

В августе грузинские спасатели пришли на помощь 170 гражданам на побережье Черного моря. В том числе, 23 людям во время четырехбального шторма, среди спасенных — 48 несовершеннолетних, передает Trend со ссылкой на 1TV.

Кроме того, как заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, спасатели нашли 38 детей, потерявшихся на побережье.

«Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД призывает подчиняться указаниям спасателей. Не заходить в воду во время шторма. Не заходить в воду в нетрезвом состоянии и на похмелье. Не оставляйте детей без присмотра», — заявили в ведомстве.