Новый посол Азербайджана в Грузии передал Давиду Залкалиани копии верительных грамот

Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев вручил министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани копии верительных грамот, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По сообщению МИД Грузии, глава грузинского дипломатического ведомства поздравил посла Азербайджана с началом его дипломатической миссии в Грузии, пожелал ему успехов в будущих начинаниях и выразил надежду, что стратегические и дружественные отношения на высоком уровне между двумя странами будут и дальше углубляться в период его пребывания в Грузии.