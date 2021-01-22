Какие ограничения в Грузии будут сняты с первого февраля?

На сегодняшнем заседании Межведомственный координационный совет Грузии утвердил план поэтапного снятия действующих в стране ограничений, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Заседание под председательством премьер-министра Георгия Гахария прошло в администрации правительства.

Принятые решения основаны на анализе эпидемиологической ситуации и включают осторожные шаг, чтобы после стабилизации, достигнутой в результате ограничений, уровень инфицирования в стране значительно не увеличился.

В частности, с учетом эпидемиологической ситуации постепенно будут сниматься ограничения:

С 1 февраля:

В Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави будет восстановлена работа

Муниципального транспорта,

Школ,

Магазинов и торговых центров;

В Тбилиси, Кутаиси и Рустави

С 1 февраля возобновят работу магазины и торговые центры;

Возобновление работы школ и городского транспорта планируется 1 марта исходя из эпидемиологической ситуации;

Открытые и закрытые рынки откроются во всех городах с 15 февраля. Учитывая, что средний семидневный уровень положительности заражения в Аджарии ниже 4%, с 1 апреля в Аджарии будет разрешено принимать гостей на открытых площадках в точках питания. Запрет на свадьбы, различные социальные мероприятия и вечеринки остается в силе. В других регионах рестораны и точки питания, в том числе отели, продолжат работать в нынешнем режиме — с сервисом выноса-доставки. На 1 марта планируется возобновление работы детских садов, а также возвращение учащихся в аудитории в профессиональных и высших учебных заведениях.