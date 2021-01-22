Какие ограничения в Грузии будут сняты с первого февраля?
На сегодняшнем заседании Межведомственный координационный совет Грузии утвердил план поэтапного снятия действующих в стране ограничений, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Заседание под председательством премьер-министра Георгия Гахария прошло в администрации правительства.
Принятые решения основаны на анализе эпидемиологической ситуации и включают осторожные шаг, чтобы после стабилизации, достигнутой в результате ограничений, уровень инфицирования в стране значительно не увеличился.
В частности, с учетом эпидемиологической ситуации постепенно будут сниматься ограничения:
С 1 февраля:
В Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави будет восстановлена работа
- Муниципального транспорта,
- Школ,
- Магазинов и торговых центров;
В Тбилиси, Кутаиси и Рустави
- С 1 февраля возобновят работу магазины и торговые центры;
- Возобновление работы школ и городского транспорта планируется 1 марта исходя из эпидемиологической ситуации;
Открытые и закрытые рынки откроются во всех городах с 15 февраля. Учитывая, что средний семидневный уровень положительности заражения в Аджарии ниже 4%, с 1 апреля в Аджарии будет разрешено принимать гостей на открытых площадках в точках питания. Запрет на свадьбы, различные социальные мероприятия и вечеринки остается в силе. В других регионах рестораны и точки питания, в том числе отели, продолжат работать в нынешнем режиме — с сервисом выноса-доставки. На 1 марта планируется возобновление работы детских садов, а также возвращение учащихся в аудитории в профессиональных и высших учебных заведениях.
- До 1 марта действует ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00 по всей стране.
- Чтобы компенсировать возросшую мобильность, муниципальный транспорт не будет доступен по выходным в течение февраля, а рестораны, точки питания и магазины будут работать только с сервисом выноса-доставки; Аграрные рынки, магазины продуктов питания и кормов для животных, аптеки продолжат работу в обычном режиме с соблюдением соответствующих правил
- Все остальные ограничения остаются в силе, в том числе на горнолыжных курортах.
- На этом этапе работа междугороднего транспорта будет ограничена.
- Необходимо управлять масками, потоками клиентов, очередями и дистанции, что будет строго контролироваться.
- Параллельно с ослаблением ограничений, чтобы ограничить распространение вируса, бизнес будет обязан заботиться о тестировании персонала.
- В результате консультаций с бизнесом и экспертами были установлены протоколы обязательного тестирования для каждого вида экономической деятельности, исходя из эпидемиологических рисков — минимальное количество персонала и частота тестирования.
- Все типы торговых объектов с числом сотрудников более 30, включая рынки, должны будут проводить тестирование не менее 20% сотрудников один раз в две недели.
- Объекты питания обязательно будут проверять 50% сотрудников раз в две недели.
- Систематическое тестирование учителей будет проводиться раз в две недели.