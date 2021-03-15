В Грузии к концу марта могут отменить комендантский час

Грузия 15 марта 2021 21:53 (UTC+04:00)
В Грузии к концу марта могут отменить комендантский час

Перенос или отмена комендантского часа к концу марта возможны, но все зависит от эпидемиологической ситуации в Грузии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сказал 15 марта журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

На вопрос журналиста, следует ли ожидать отмены данной меры, Гамкрелидзе ответил, что после каждой волны ослаблений ограничений власти ведут наблюдение за ситуацией на протяжении недели или двух и «если эпидемиологическая ситуация будет такой же стабильной, на следующем этапе будет обсужден и этот вопрос».

«Уверен, то, о чем вы спрашиваете, также будет смягчено, но на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации», — сказал он журналистам, подчеркнув, что решение об отмене или сдвиге начала комендантского часа, будет решать Координационный совет при правительстве Грузии.

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