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В окрестностях Тбилиси начался лесной пожар

Грузия Материалы 4 сентября 2022 21:28 (UTC +04:00)
В окрестностях Тбилиси начался лесной пожар

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Лесной пожар одновременно начался в поселках Цхнети, Цавкиси, Багеби и Напетвреби, которые расположены в окрестностях Тбилиси. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, подтверждаем, сейчас около Тбилиси наблюдается несколько очагов возгорания. Пожарные-спасатели уже находятся на месте и проводятся все мероприятия по ликвидации очагов возгорания", - сообщил сотрудник пресс-службы, добавив, что активные очаги возгорания наблюдаются в Цхнети, Цавкиси, Багеби и Напетвреби.

По данным ведомства, в основном горят сухая трава и кустарники. Работы осложняет ветер, который несколько часов назад поднялся в Тбилиси.

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