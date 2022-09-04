В окрестностях Тбилиси начался лесной пожар

Лесной пожар одновременно начался в поселках Цхнети, Цавкиси, Багеби и Напетвреби, которые расположены в окрестностях Тбилиси. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, подтверждаем, сейчас около Тбилиси наблюдается несколько очагов возгорания. Пожарные-спасатели уже находятся на месте и проводятся все мероприятия по ликвидации очагов возгорания", - сообщил сотрудник пресс-службы, добавив, что активные очаги возгорания наблюдаются в Цхнети, Цавкиси, Багеби и Напетвреби.

По данным ведомства, в основном горят сухая трава и кустарники. Работы осложняет ветер, который несколько часов назад поднялся в Тбилиси.