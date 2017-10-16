В Дубае установили "умные скамейки" с выходом в Интернет

16 октября 2017 14:00 (UTC+04:00)

Полиция Дубая установила "умные скамейки", работающие на солнечной энергии, у шести полицейских участков, передает РИА Новости.

В своём аккаунте в соцсети Facebook дубайская полиция информировала подписчиков о том, что скамейки, оборудованные солнечными батареями, снабжены двумя USB-портами для зарядки электронных устройств и Wi-Fi роутером для выхода в интернет.

Скамейки светятся в темноте и охлаждаются при очень жаркой погоде. Они также предоставят жителям информацию о приложениях полиции для мобильных телефонов и текущих погодных условиях.

Полиция Дубая планирует разместить ещё больше таких скамеек в рамках программы "Умный город" в городе-эмирате.

Azernews Newspaper
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