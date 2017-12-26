Футбольные сборные Грузии и Азербайджана проведут товарищеский матч

Стал известен стадион, на котором сборные Грузии и Азербайджана проведут товарищеский матч, сообщает Грузия Online.

Матч был запланирован в турецком городе Анталья 2 февраля. В итоге, выбор пал на «Спорткомплекс Мардан».



Этот стадион был специально построен для Чемпионата Европы по футболу до 17 лет, и принял несколько матчей, в том числе и финальный, в котором Испания одолела Францию со счетом 4:0.



«Спорткомплекс Мардан» в Анталье может уместить 7 428 и является чисто футбольной ареной.



Напомним, матч состоится 2 февраля и команды используют его для подготовки Лиги Наций Европы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.