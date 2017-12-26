Футбольные сборные Грузии и Азербайджана проведут товарищеский матч

26 декабря 2017 11:59 (UTC+04:00)

Стал известен стадион, на котором сборные Грузии и Азербайджана проведут товарищеский матч, сообщает Грузия Online.

Матч был запланирован в турецком городе Анталья 2 февраля. В итоге, выбор пал на «Спорткомплекс Мардан».

Этот стадион был специально построен для Чемпионата Европы по футболу до 17 лет, и принял несколько матчей, в том числе и финальный, в котором Испания одолела Францию со счетом 4:0.

«Спорткомплекс Мардан» в Анталье может уместить 7 428 и является чисто футбольной ареной.

Напомним, матч состоится 2 февраля и команды используют его для подготовки Лиги Наций Европы.

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Azernews Newspaper
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