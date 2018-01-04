Число пострадавших в результате ж/д аварии в ЮАР возросло до 260 человек (Обновлено)

Число пострадавших в результате железнодорожной аварии в ЮАР возросло до 260 человек, сообщил министр транспорта Джо Масангваньи, передает РИА Новости.

Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Столкновение поезда с грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов и загорелись. На поезде, следующем из Порт-Элизабет в Йоханнесбург, ехало 713 пассажиров.

17:23 (GMT+4) Число жертв железнодорожной аварии в ЮАР выросло до 12, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал eNCA.

Железнодорожная компания Shosholoza Meyl Train заявила, что в результате инцидента более 180 пассажиров получили ранения.

Столкновение поезда с легковым автомобилем и грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся.

15:07 (GMT+4) Не менее четырех человек погибли в результате железнодорожной аварии в ЮАР, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную службу скорой помощи Netcare 911.

Ранее служба экстренной медицинской помощи ER24 сообщала, что в результате происшествия пострадали около 100 пострадавших.

Столкновение поезда с легковым автомобилем и грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся.

На фотографии службы в Twitter видны обгоревший вагон и сильно деформированный автомобиль.

14:18 (GMT+4) Поезд сошел с рельсов в ЮАР, около 100 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи ER24.

"ER24 и другие службы прибыли на место, где произошел инцидент с поездом. По предварительным данным, около 100 человек пострадали", — сообщает служба в Twitter.

Инцидент произошел в четверг между населенными пунктами Хенненман (Hennenman) и Крунстадт (Kroonstad). По данным издания Enca, авария произошла с участием поезда и двух автомобилей, в том числе грузового.

По последним данным, после того, как поезд сошел с рельсов, он загорелся.

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