Сальвадор направил ноту протеста после слов Трампа о "странах-гадюшниках"

12 января 2018 23:26 (UTC+04:00)

Правительство Сальвадора направило США ноту протеста в связи с высказываниями президента Дональда Трампа о "странах-гадюшниках", передает РИА Новости.

"Мы направили ноту протеста правительству Соединенных Штатов, в которой отмечается высокое достоинство сальвадорцев, а также содержится напоминание, что граждане страны участвовали в восстановлении здания Пентагона после ужасных террористических атак 11 сентября 2001 года, внесли вклад в восстановление Нового Орлеана после разрушительного урагана "Катрина", - говорится в заявлении МИД Сальвадора.

Также ведомство напоминает, что Сальвадор принимал участие в многочисленных миссиях по обеспечению мира на международном уровне.

"Сальвадор требует уважения к достоинству своего благородного и мужественного народа в рамках принципов, регулирующих отношения между государствами, и в контексте исторических связей между обеими странами, которые мы будем и дальше укреплять", - говорится в заявлении.

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