Застрявшая несколько дней назад у вершины в Гималаях французская альпинистка спасена

28 января 2018 20:48 (UTC+04:00)

Польская спасательная группа обнаружила французскую альпинистку Элизабет Револь, застрявшую несколько дней назад при восхождении на вершину Нанга-Парбат на северо-западе Гималаев. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM, передает ТАСС.

Француженка, найденная в субботу вечером на высоте 6,7 тыс. метров, получила обморожение, однако ее жизни ничего не угрожает. Револь доставили на вертолете в Исламабад, где ее принял посол Франции в Пакистане.

Второй альпинист, гражданин Польши Томаш Мацкевич, который вместе с француженкой совершал восхождение, до сих пор не найден. По словам организаторов экспедиции, надежды спасти его практически нет, так как альпинист из-за плохого самочувствия остался на высоте более 7 тыс. метров. Добраться до него на вертолете невозможно. Кроме того, операция осложняется крайне плохими погодными условиями.

26 января организация Polski Himalaizm Zimowyна своей странице в Facebook сообщила о том, что альпинисты из Польши и Франции застряли на высоте 7,4 тыс. метров при восхождении на Нанга-Парбат, являющуюся одной из самых опасных вершин выше 8 тыс. метров. На этой высоте они провели ночь, после чего попытались вернуться в лагерь самостоятельно. Преодолев вместе несколько сотен метров, Мацкевич вынужден был в итоге остаться ждать помощи.

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