Лагард призвала к регулированию криптовалют на глобальном уровне

14 марта 2018 01:58 (UTC+04:00)

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала к регулированию рынка криптовалют на глобальном уровне, в противном случае этот рынок будет сильно криминализирован, предупредила она, передает РИА Новости.

"Технологии регулирования и технологии надзора могут способствовать изгнанию криминальных элементов из криптомира", - пишет Лагард в своем блоге на сайте МВФ.

Глава МВФ добавляет, что "Комиссия по ценным бумагам и биржам США и органы регулирования в других странах мира сейчас применяют те же законы к некоторым первичным размещениям (крипто)монет, что и к предложениям обычных ценных бумаг". "Это помогает повысить степень прозрачности и предупредить покупателей о потенциальных рисках", - считает она.

Но "поскольку криптоактивы не знают границ, система их регулирования также должна быть глобальной", - пишет Лагард.

Она отмечает, что международная кооперация в этой области уже приводит к позитивным сдвигам, например в июле 2017 года в рамках международной операции под руководством США был закрыт AlphaBay, крупнейший нелегальный онлайн-рынок. В течение более двух лет через AlphaBay по всему миру продавались запрещенные наркотики, хакерские инструменты, оружие и токсичные химикаты. Через сайт прошло более 1 миллиарда долларов в форме криптоактивов.

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