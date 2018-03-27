Илона Маска обвинили в создании огромной дыры в ионосфере

27 марта 2018 08:03 (UTC+04:00)

Запуск ракеты Space X Falcon 9, выведшей в августе тайваньский спутник на околоземную орбиту, привел к образованию 900-километровой дыры в ионосфере. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в исследовании ученых из Национального университета Тайваня, о котором пишет Tech Times.

В работе отмечается, что относительно небольшой вес груза позволил запустить ракету по почти вертикальной траектории вместо изогнутой, которая позволяет легче преодолевать притяжение.

В результате образовалась не V-образная, круговая ударная волна, которая вместе с выбросами газов из двигателя привела к появлению дыры в плазме ионосферы диаметром около 900 километров. Отмечается, что она сохранялась на протяжении нескольких часов. Исследователи заявляют, что волна стала самой мощной за всю историю космических запусков.

Ученые отмечают, что подобные разрывы в ионосфере могут приводить к сбоям в GPS-системах.

Space X — американская компания, основанная и возглавляемая предпринимателем Илоном Маском.

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Azernews Newspaper
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