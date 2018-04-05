Пляж Мумбая за два года из свалки превратился в место размножения уязвимого вида черепах

Впервые за последние десятилетия на одном из самых больших и популярных пляжей индийского Мумбая Версова вылупились и выжили около 80 оливковых черепах. По мнению местных экологических активистов, признанный Международным союзом охраны природы уязвимым вид дал потомство благодаря масштабной операции по очистке пляжа от мусора. ООН назвала деятельность добровольцев "крупнейшим в мире проектом по очистке пляжа": за два года Версова из мусорной свалки превратился в фактически нетронутую часть береговой линии. Об экологической акции рассказала газета The Guardian, передает ТАСС.

Двухмесячные детеныши черепах уплыли в Аравийское море. С момента вылупления от диких собак и хищных птиц их охраняли около 25 добровольцев. Адвокат Афроз Шах, который организовал операцию по очистке пляжа, рассказал, как волонтеры следили за черепахами, пока они добирались до воды, чтобы убедиться, "что ни одно животное не пострадало".

Оливковые черепахи являются самым маленьким видом морской черепахи. Самки черепах этого вида откладывают яйца в процессе массового гнездования: на побережье восточно-индийского штата Одиша, например, делали кладки более 428 тыс. оливковых черепах. И хотя они гнездовались и в других местах в Мумбаи, ни одна черепаха не была замечена на пляже Версова из-за его крайнего загрязнения.

Сотрудник Института дикой природы Индии Сумеда Коргаонкар сказал, что в последние годы на пляже появилось небольшое количество черепах. "Уборка пляжа определенно оказывает положительное влияние на их гнездование, - говорит он. - Поэтому многие пляжи очищаются до и во время сезона гнездования местными жителями".

Афроз Шах более двух лет возглавлял отряд добровольцев, вручную убирая мусор с пляжа Версова и обучая жителей деревни и людей, живущих в трущобах вдоль береговой линии, цивилизованным методам уборки отходов. Шах начал прививать экологичное поведение согражданам собственным примером, очищая коммунальные туалеты и собирая мусор. "Первые шесть-восемь недель ко мне никто не присоединялся, - рассказал он. - А потом двое мужчин подошли и очень вежливо спросили: "Пожалуйста, сэр, можем ли мы надеть перчатки?" Они присоединились ко мне, и тогда я понял, что все получится".

За два года команда Шаха убрала 13 тыс. тонн мусора с пляжа и до сих пор собирается вместе, хотя кампания была ненадолго приостановлена.

Индия считается одной из стран с самыми загрязненными водными путями и пляжами в мире из-за быстрой и незапланированной урбанизации, перенаселенности и пренебрежительного отношения, в том числе к общественному мусору.

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