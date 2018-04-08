Данные из Facebook могут храниться в разных частях мира - экс-сотрудник Cambridge Analytica

8 апреля 2018 08:29 (UTC+04:00)

Бывший сотрудник британской компании Cambridge Analytica Кристофер Уайли полагает, что собранная ею информация о пользователях Facebook может храниться в разных частях мира, включая Россию. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован в субботу, передает ТАСС.

По словам Уайли, сейчас сложно сказать, какой круг людей мог ознакомиться с указанными данными. "Что касается того, сколько человек имели доступ к информации Facebook или производным от нее, я сказать не могу, поскольку этих людей было много", - констатировал он. Уайли не исключил, что Cambridge Analytica получила личные данные свыше 87 млн пользователей Facebook. "Может быть больше, совершенно точно", - отметил он.

По версии экс-сотрудника Cambridge Analytica, информация "может храниться в разных частях мира, включая Россию, учитывая тот факт, что профессор, который отвечал за обработку данных, ездил то в Соединенное Королевство, то в Россию".

На вопрос о том, может ли, по его мнению, Facebook в настоящее время проверить, какой именно объем данных был получен Cambridge Analytica, Уайли ответил: "К сожалению, проверить очень трудно. Я знаю, что в Facebook сейчас начали принимать меры, чтобы это исправить, чтобы выяснить, у кого был доступ к данным, куда они могли попасть". Однако получить окончательный ответ, по его словам, очень сложно.

В марте этого года Facebook оказался в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей соцсети с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

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Azernews Newspaper
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