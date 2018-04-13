Постпред Китая при ООН призвал уважать территориальную целостность Сирии

13 апреля 2018 20:15 (UTC+04:00)

Суверенитет и территориальная целостность Сирии должны уважаться, заявил постпред Китая при ООН Ву Хайтао, говоря об эскалации в арабской республике, передает РИА Новости.

"Суверенитет Сирии, территориальная целостность должны полностью уважаться. Мы призываем стороны к спокойствию и воздержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации, и решать проблемы мирно, через консультации и диалог", - сказал дипломат на заседании СБ ООН.

"Китай уверен, что военного решения кризиса в Сирии не существует. Единственный выход - политическое урегулирование", - добавил постпред.

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