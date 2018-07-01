Лидер КНДР попросил Си Цзиньпина ускорить снятие санкций

1 июля 2018 09:45 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе июньского визита в Китай обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в ускоренном решении вопроса о снятии экономических санкций с Северной Кореи, передает Интерфакс со ссылкой на японскую газету Yomiuri.

По информации издания, Ким Чен Ын пояснил, что этому должно способствовать успешное достижение договоренностей с США на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня.

Издание отмечает, что китайский руководитель заверил Ким Чен Ына, что "приложит максимум усилий" для выполнения этой просьбы.

Вместе с тем, как неоднократно подчеркивали США, Япония и Южная Корея, снятие санкций с Пхеньяна возможно только после полной денуклеаризации Северной Кореи.

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Azernews Newspaper
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