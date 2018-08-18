В Гане объявили траур из-за кончины экс-генсека ООН Аннана

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо поручил на неделю приспустить флаги на территории государства и дипломатических представительствах страны в связи с кончиной соотечественника, экс-генерального секретаря ООН Кофи Аннана, сообщается на сайте главы государства, передает РИА Новости.

"Правительство и народ Ганы, первая леди Ребекка и я глубоко опечалены новостью о смерти в Берне, Швейцария, одного из самых величайших наших соотечественников, Кофи Аннана…Я распорядился о том, чтобы в его память, в течение недели, начиная с понедельника, 20 августа, во всей стране во всех дипломатических миссиях Ганы в мире были приспущены национальные флаги Ганы", - говорится в заявлении президента.

Президент выразил соболезнования родным и близким Аннана в связи с "великой утратой". По его словам, супруга экс-генсека ООН Нане Аннан сообщила ему, что дипломат ушел из жизни "мирно, во сне". Президент Ганы подчеркнул, что благодаря своей работе на посту генсека ООН и действиям на международной арене Аннан принес Гане "немалую известность".

Аннан скончался в субботу в возрасте 80 лет. В микроблоге Twitter Аннана появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.

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