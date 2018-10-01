В Чехии открылась международная машиностроительная ярмарка

Международная машиностроительная ярмарка с участием компаний и предприятий из России открылась в понедельник в городе Брно. Она уже в 60 раз проходит в этом городе на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил представитель ее дирекции Давид Ваничек, передает в понедельник ТАСС.

"Это одна из крупнейших машиностроительных выставок в Евросоюзе, - сказал он. - В год 100-летия образования Чехословакии (1918 год) главным партнером ярмарки, которая завершит работу в пятницу, стала Словакия".

Кроме того, крупные экспозиции в Брно представили Германия, Австрия, Китай и Италия. На площади 45 тысяч кв. м более чем 1650 ведущих мировых компаний в области машиностроения из 32 стран демонстрируют свои новые разработки.

"В Брно для знакомства с ярмаркой прибыли высшие чешские руководители. Почетным иностранным гостем стал премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Вместе с председателем правительства Чехии Андреем Бабишем он принимает участие в мероприятиях, приуроченных к ее открытию", - указал Ваничек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.