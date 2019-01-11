Мэй приветствует намерение Японии заключить торговое соглашение с Великобританией

11 января 2019 02:21 (UTC+04:00)

Власти Великобритании приветствуют намерение Токио заключить с Лондоном после Brexit всеобъемлющее соглашение, которое укрепит взаимоотношения двух стран в области торговли и инвестиций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам состоявшихся в четверг переговоров со своим японским коллегой Синдзо Абэ.

"Я приветствую ваше новое обязательство, премьер-министр Абэ, по обеспечению достижения амбициозного двустороннего соглашения, основанного на уже согласованной сделке между Японией и ЕС. Это придает компаниям стабильность и уверенность при выстраивании планов на будущее, поддерживает создание рабочих мест, а также предоставляет больший выбор и [обеспечивает] более низкие цены для потребителей", - сказала глава британского правительства. При этом Мэй добавила, что укрепление двусторонних отношений позволит Лондону и Токио пойти еще дальше. "Мы уже открываем экспортные рынки снятием запрета на продажу британской говядины и баранины в Японию", - сообщила она, отметив, что эта мера окажет реальную помощь фермерам из Уэльса и Шотландии.

Перейдя к теме сотрудничества в сфере обороны и безопасности, Мэй поблагодарила Абэ за позицию Токио в отношении отравления в Солсбери. "Я хочу поблагодарить вас, Синдзо, за поддержку [британской стороны], продемонстрированную вашей страной", - сказала премьер. Она также сообщила, что в этом году увеличится число военных учений с участием Великобритании и Японии "в море, на земле и в воздушном пространстве".

Кроме того, Мэй заявила, что Соединенное Королевство направит к берегам Японии и Корейского полуострова фрегат Montrose (уже четвертый корабль за последние 12 месяцев), что, по ее словам, поможет "обеспечить соблюдение санкций против КНДР", ослабить уровень напряженности в регионе и сделать шаг в сторону денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь Синдзо Абэ выразил искреннюю надежду, что Великобритании удастся избежать выхода из ЕС без соглашения об условиях. "На самом деле это желание всего мира", - подчеркнул японский премьер.

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