Китай назвал военное сотрудничество США и Японии продуктом холодной войны

10 апреля 2019 13:53 (UTC+04:00)

Китай надеется, что военное сотрудничество США и Японии, которое является "продуктом холодной войны", не будет вредить миру и стабильности в регионе, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя возможную крупную сделку по продаже вооружения Японии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Во вторник Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру американского минобороны, сообщило, что одобрило продажу Японии противоракет морского базирования SM-3 на 1,15 миллиарда долларов. Данный контракт позволит укрепить противоракетную оборону союзной страны, заявляют в Пентагоне. Сделка пока не заключена.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Союз США и Японии – это продукт холодной войны. Мы надеемся, что сотрудничество между этими странами будет на самом деле способствовать миру и стабильности в регионе", - заявил на брифинге Лу Кан.
Он выразил надежду на то, что Токио и Вашингтон будут меньше предпринимать действий, которые не способствуют безопасности и стабильности в регионе.

Вооруженные силы Японии покупают ракеты SM-3 производства американской корпорации Raytheon. Эти ракеты-перехватчики входят в систему ПРО Aegis, базируются на кораблях и способны перехватывать ракеты противника в космосе. Япония заявляет, что приобретает ракеты для защиты от КНДР, которая в прошлом запускала ракеты в сторону или даже поверх территории Японии, однако приобретением элементов американских ПРО недоволен Китай.

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