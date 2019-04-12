Депутаты КНДР одобрили масштабные кадровые перестановки в руководстве страны

Депутаты Верховного народного собрания (ВНС) переизбрали Ким Чен Ына председателем Госсовета КНДР, а также проголосовали за нового премьер-министра и главу президиума ВНС. Эти решения являются самыми масштабными перестановками в руководстве народной республики с апреля 2013 года, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Депутаты парламента КНДР единогласно поддержали переизбрание лидера страны Ким Чен Ына на высший пост исполнительной власти - председателя Госсовета КНДР. Как отметило информационное агентство ЦТАК, Ким Чен Ын переизбран на эту должность по единодушному мнению народа страны, что является проявлением почтения и доверия к высшему руководителю, "который, благодаря своим незаурядным политическим способностям и грандиозной революционной практике, вел Трудовую партию Кореи и государство только по единому победоносному пути и тем самым открыл светлое будущее грядущим поколениям".

На первой сессии ВНС 14-го созыва депутаты избрали Ким Чжэ Рёна новым главой кабинета министров КНДР. Ранее на заседании расширенного партийного пленума 10 апреля он был избран членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и членом Центрального военного комитета ТПК. Как отмечают наблюдатели, назначение Ким Чжэ Рёна на пост премьер-министра является признаком значительного обновления кадров в руководстве КНДР. Ранее правительство народной республики возглавлял Пак Бон Дю, которому в апреле исполнилось 80 лет. Пак Бон Дю был назначен главой кабинета министров в апреле 2013 года.

При этом, по решению депутатов ВНС, изменения в составе правительства КНДР являются минимальными. Большинство прежних министров остались на своих местах. В частности, свои посты сохранили действующий министр иностранных дел народной республики Ли Ён Хо, а также министр внешнеэкономических дел Ким Ён Чжэ. Новые руководители ведомств назначены только в министерствах труда, здравоохранения и машиностроительной промышленности.

Новый глава президиума ВНС

Новым председателем президиума ВНС избран Цой Рён Хэ. Президиум ВНС исполняет полномочия Верховного народного собрания в период между его сессиями.

Цой Рён Хэ в КНДР называли одним из самых приближенных к Ким Чен Ыну политиков страны. Цой Рён Хэ получил также повышение в структуре Государственного совета КНДР. По решению депутатов парламента он переведен с должности заместителя председателя на пост первого заместителя председателя Госсовета, став, таким образом, фигурой номер два в исполнительной власти народной республики после Ким Чен Ына.

На должности председателя президиума ВНС Цой Рён Хэ сменил одного из старейших политиков страны. Ранее этот пост занимал Ким Ён Нам, которому в феврале исполнился 91 год.

Как сообщил в пятницу ЦТАК, депутаты ВНС также приняли закон о "внесении изменений и дополнений в Социалистическую Конституцию КНДР". При этом агентство не приводит подробностей о том, какие именно поправки были внесены в основной закон страны.

Важные кадровые перестановки в высшем руководстве КНДР были произведены в ходе первой сессии ВНС 14-го созыва, которая состоялась в Пхеньяне в Мансудэском дворце съездов 11 апреля. Верховное народное собрание состоит из 687 парламентариев. Депутаты избираются на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.