Одно из протестных движений в Судане выступило против решений военных

12 апреля 2019 17:17 (UTC+04:00)

Один из лидеров народного протестного движения в Судане - "Объединение суданских профсоюзов" - выступил против решений Военного совета, взявшего на себя власть в стране, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Объединение выступило с заявлением, в котором выразило несогласие с событиями, произошедшими накануне в Хартуме, "основываясь на богатом опыте суданского народа, сталкивавшегося с разными формами обмана и абсурда".

"То, что произошло вчера, - лишь смена масок того же режима, который даже не удосужился сменить сценарий", - подчеркнули оппозиционеры. Движение пообещало не соблюдать запреты, введенные Военным советом, и продолжить протесты до полной смены режима.

В четверг после четырех месяцев народных протестов президент Омар аль-Башир был отстранен армией от власти, его соратники арестованы. Армия сообщила о создании Военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет, прекратила действие конституции 2005 года и ввела на три месяца режим ЧП.

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