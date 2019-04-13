Фигурантку дела о смерти брата Ким Чен Ына выпустят из тюрьмы в Малайзии

Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемая в причастности к смерти брата лидера КНДР Ким Чен Нама, выйдет из тюрьмы в Малайзии 3 мая, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Изначально Хуонг обвинялась в предумышленном убийстве, ей грозила смертная казнь.

Прокуратура Малайзии 1 апреля сняла с нее обвинения в убийстве, она признала вину в "нанесении травмы" Ким Чен Наму, и суд приговорил ее к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. По данным агентства, впоследствии срок, который считается с момента ее задержания в феврале 2017 года, был сокращен "за хорошее поведение".

"Руководство тюрьмы нам сообщило, что Хуонг будет освобождена 3 мая", - заявил адвокат Салим Башир. По его словам, ожидается, что после освобождения женщина сразу направится в Ханой.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, позднее это было подтверждено экспертизой.

Власти Малайзии арестовали двух гражданок Индонезии и Вьетнама, пойманных после убийства Ким Чен Нама, им было предъявлено обвинение в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек. Правоохранительные органы также подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР и выдали ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. Посол КНДР Кан Чхоль был выдворен из Малайзии.

Ранее суд Малайзии снял обвинения с одной из подозреваемых, гражданки Индонезии Сити Аисьи, и освободил ее в зале суда. По данным агентства Киодо, судья согласился с просьбой прокуратуры снять обвинения с подозреваемой, но заявил, что она не считается "оправданной", поскольку у суда нет опровержений ее вины. Позже Аисья вернулась на родину.

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