Туск призвал страны ЕС помочь восстановлению собора Парижской Богоматери

16 апреля 2019 11:38 (UTC+04:00)

Глава Евросовета Дональд Туск, начиная свое выступление на пленарной сессии Европарламента, призвал все страны Евросоюза поучаствовать в помощи восстановлению собора Парижской Богоматери, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я бы хотел сказать слова солидарности со всей французской нацией, в том числе как житель Гданьска - города, который был на 90% разрушен и затем восстановлен. Вы тоже восстановите ваш собор. Из Страсбурга, французской столицы ЕС, я призываю все 28 стран ЕС участвовать в этой задаче.

Я знаю, что Франция может справиться с этим сама. Однако тут речь не только о материальной помощи", - заявил Туск.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных.

Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в парижском соборе Нотр-Дам взят под контроль, но "полностью не потушен". По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта строительными лесами.

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