В Австралии домашний олень убил хозяина

Домашний олень напал на своих хозяев в Австралии, мужчина погиб, его жена доставлена в больницу в критическом состоянии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Инцидент произошел в среду утром в небольшом городке Мойху на северо-востоке штата Виктория. Сообщается, что 47-летний Пол Макдональд подвергся атаке питомца во время кормления.

"В какой-то момент, когда он находился в вольере, на него напал олень", - заявил представитель местной полиции Пол Перселл. Жена и сын раненого мужчины бросились ему на помощь. Как только женщина вошла в вольер, олень напал и на нее. Макдональд скончался на месте, его жена Мэнди доставлена в больницу с тяжелыми ранениями.

Как сообщает телеканал, прибывшая на место происшествия полиция застрелила животное, чтобы обезопасить врача, пытавшегося спасти раненого мужчину.

"Я знаю, что семья очень травмирована произошедшим", - заявил полицейский.

Как сообщает телеканал ABC, олень жил у Макдональдов в течение шести лет.

По словам председателя ассоциации Australian Deer Association Стива Гарлика, нападение на людей не свойственно оленям. "Олени гораздо реже нападают на кого-либо, чем убегают от них", - заявил он.

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