В Китае отец оставил двухлетнюю дочь в залог за миску с лапшой

17 апреля 2019 14:25 (UTC+04:00)

В Фошане (провинция Гуандун, Китай) мужчина оставил в залог за обед двухлетнюю дочь. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как отмечает издание, у мужчины не хватило денег, чтобы заплатить шесть юаней (57 рублей - Прим. ред.) за миску лапши. Тогда он сказал хозяину закусочной, что оставляет в залог дочь, за которой он придет завтра, и ушел.

Девочка попыталась уйти с отцом, но он вернул ее обратно в заведение. После этого ребенок начал плакать. Как сообщил хозяин закусочной, работники посадили девочку на кухне и дали ей молока. После этого они вызвали полицию.

Спустя несколько часов отец вернулся, но не нашел ребенка и начал кричать на владельца заведения за то, что тот вызвал полицию.

"Мужчина настаивал, что он не собирался бросать девочку, а всего-навсего хотел достать наличных. Однако это заняло у него много времени, поскольку у его электрического мопеда сел аккумулятор, и ему нужно было его зарядить", - заявили в полиции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВВП Китая в первом квартале 2019 года вырос на 6,4%
Китай 06:38
Производитель алкоголя в Азербайджане наладил экспорт вин в Китай
Бизнес 16 апреля 22:02
В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета
В мире 16 апреля 11:09
В Организации экономического сотрудничества и развития рассказали о последствиях эскалации торговой войны США и Китая
В мире 16 апреля 10:27
Saudi Aramco купит 17% в НПЗ в Южной Корее за $1,25 млрд
Энергетика 15 апреля 15:31
В Пекине состоялся 5-й китайско-японский экономический диалог на высоком уровне
В мире 15 апреля 14:31
Лента новостей
Уганда готова предложить убежище экс-президенту Судана
В мире 14:46
Зариф поблагодарил Турцию за отказ поддержать санкции США в отношении Ирана
Турция 14:41
ЕС опубликовал список товаров из США, которые могут обложить пошлинами
В мире 14:38
Туркменистан готов сотрудничать с корейскими компаниями в области судостроения
Туркменистан 14:38
В Баку продолжаются работы по нанесению разметки автодорог
Общество 14:35
В Азербайджане назначен новый почетный консул Сан-Марино
Политика 14:30
Узбекистан на четверть сократил производство угля
Бизнес 14:26
Ашхабад и Сеул подписали соглашения по экономическому сотрудничеству
Туркменистан 14:12
МИД Турции: Внесение КСИР в список террористических организаций - ошибка США
Турция 14:09