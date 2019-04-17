В Китае отец оставил двухлетнюю дочь в залог за миску с лапшой

В Фошане (провинция Гуандун, Китай) мужчина оставил в залог за обед двухлетнюю дочь. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как отмечает издание, у мужчины не хватило денег, чтобы заплатить шесть юаней (57 рублей - Прим. ред.) за миску лапши. Тогда он сказал хозяину закусочной, что оставляет в залог дочь, за которой он придет завтра, и ушел.

Девочка попыталась уйти с отцом, но он вернул ее обратно в заведение. После этого ребенок начал плакать. Как сообщил хозяин закусочной, работники посадили девочку на кухне и дали ей молока. После этого они вызвали полицию.

Спустя несколько часов отец вернулся, но не нашел ребенка и начал кричать на владельца заведения за то, что тот вызвал полицию.

"Мужчина настаивал, что он не собирался бросать девочку, а всего-навсего хотел достать наличных. Однако это заняло у него много времени, поскольку у его электрического мопеда сел аккумулятор, и ему нужно было его зарядить", - заявили в полиции.

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