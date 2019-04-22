Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим в терактах

22 апреля 2019 14:04 (UTC+04:00)

Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим в результате серии терактов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Завтрашний день (23 апреля - ред.) объявлен днем национального траура", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами. По данным местных СМИ, теракты были совершены террористами-смертниками.

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