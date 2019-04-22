Не менее 11 человек погибли при падении автобуса с горной дороги в Боливии

22 апреля 2019 17:17 (UTC+04:00)

Автобус, перевозивший пассажиров в Боливии по маршруту Ла Пас – Каранави упал с горной дороги с высоты примерно в 100 метров, в результате погибли 11 человек и 10 ранены, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник. Причины ДТП пока не известны.
Аварии с участием автобусов случаются в стране довольно часто. Виной тому или плохое состояние транспортного средства, или человеческий фактор. Кроме того, многие маршруты – это серпантин.

В Боливии находится так называемая Дорога смерти, проходящая в горах и признанная самой опасной в мире.

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