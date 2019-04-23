Министр нефти Ирана заявил, что США совершили ошибку, политизируя нефть

23 апреля 2019 17:37 (UTC+04:00)

США и их союзники совершили большую ошибку, политизируя нефть и используя ее как оружие, заявил во вторник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане на сессии парламента, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Я повторяю, Соединенные Штаты и их союзники совершили большую ошибку, политизируя нефть и используя ее в качестве оружия, последствия которого они испытают на себе", - заявил Зангане. Он добавил, что Иран приложит максим усилий, чтобы "разрушить санкции США".

Министр также сообщил, что США не смогут свести до нуля экспорт иранской нефти. "Фантазии свести до нуля экспорт иранской нефти, с Божьей помощью, никогда не претворятся в жизнь", - заявил Зангане.

"Состояние спроса и предложения нестабильно на текущем рынке нефти, и заявления, сделанные Соединенными Штатами и их региональными сторонниками по обеспечению рынка с целью предотвращения рост цен на нефть, более всего, выдает их беспокойство о нестабильности и хрупкости рынка", - указал иранский министр.

Зангане выступил с такими заявлениями после того, как в понедельник госсекретарь Майкл Помпео заявил о том, что США с начала мая не предусматривают никакого исключительного льготного периода для стран, которые теперь попадут под действие американских санкций за закупку нефти у Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее информировала о решении Трампа с 1 мая больше не выводить другие страны из-под действия санкций за закупку нефти у Ирана. При этом США обещают не допустить дефицита нефти на мировом рынке.

В ноябре прошлого года США решили на 180 дней сделать исключение для восьми стран и территорий, импортирующих углеводороды из Ирана, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире, а также дать время для поиска альтернатив.

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