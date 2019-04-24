Ford вслед за Amazon вложит $500 млн в потенциального конкурента Tesla

Автомобилестроительный гигант Ford принял решение вложить $500 млн в стартап Rivian, занимающийся разработкой машин с электродвигателем и считающийся потенциальным соперником Tesla Илона Маска. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду газете The Wall Street Journal председатель совета директоров Ford Уильям Форд.

"Мы можем многому научиться у Rivian, прежде всего тому, как быстро осуществлять идеи. Работа с предприятием с чистого листа дает огромные преимущества", - отметил он.

Rivian базируется в Плимуте (штат Мичиган) и планирует приступить к выпуску пикапов и кроссоверов к завершению 2020 года. Эти модели оснащены электродвигателем и относятся к классу роскошных автомобилей.

Онлайн-ретейлер Amazon в феврале объявил о решении вложить $700 млн в этот стартап.

Компания Ford - пионер использования конвейера для поточной сборки автомобилей. Этот принцип был внедрен основателем фирмы Генри Фордом в 1913 году для выпуска первой в мире массовой модели машин - Ford T.

По данным портала InsideEV, объем продаж электромобилей в США в 2018 году составил 361 307 штук, он вырос по сравнению с предыдущим годом на 81%. Общее количество электромобилей в США оценивается в 750 тыс.

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