Генсек ОБСЕ предложил шаги для снижению напряженности между Россией и НАТО

24 апреля 2019 22:18 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что предложил ряд мер для минимизации напряженности между Россией и НАТО на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу, которая прошла в рамках Московской конференции по международной безопасности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы договорились о том, что военные риски должны быть минимизированы, а также подчеркнули важность эффективных мер по предотвращению инцидентов, в том числе из-за недопонимания", - сказал Гремингер журналистам по итогам встречи в среду.

"Я предложил несколько маленьких субстантивных шагов, которые помогут минимизировать данные риски и помогут в укреплении взаимопонимания", - рассказал генсек.

По его словам, некоторые шаги касаются налаживания диалога между военными ведомствами, другие - будут направлены в сторону минимизации инцидентов в воздухе благодаря выработке определенного кодекса поведения.

"Я подчеркнул министру обороны РФ Сергею Шойгу, что Россия играет важную роль в данном процессе. Россия является ключевым партнером в строительстве европейской безопасности и нам нужна Россия для обсуждения политических и военных проблем", - сказал Гремингер.

Генсек ОБСЕ отметил, что это была его вторая встреча с российским министром обороны. "Я хотел бы поблагодарить министра обороны за открытый и продуктивный разговор, который у нас сейчас состоялся. Я ценю эту возможность и надеюсь на дальнейшие встречи", - добавил он.

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