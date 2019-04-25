Цена нефти Brent впервые с 31 октября превысила 75 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 31 октября 2018 года превысила 75 долларов за баррель на фоне сохраняющихся геополитических рисков в виде санкций США против Ирана и Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47%, до 74,91 доллара за баррель.

Минутами ранее показатель кратковременно достигал 75,01 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI росла на 0,08% - до 65,94 доллара.

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