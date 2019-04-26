На севере Израиля обнаружен опасный штамм гриппа

Всемирная организация по охране здоровья животных заявила сегодня о вспышке высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа H5N8 на одной из ферм, расположенных в северной части Израиля, передает Trend со ссылкой на Mignews.com

В сообщении, опубликованном на веб-сайте сельскохозяйственного ведомства говорится, что штаммом H5N8 на ферме в Маале-Гильбоа заразились 350 из 13500 индеек. Эксперты организации отмечают, что этот вид гриппа может быть смертельным для людей.

Около 200 птиц погибли вследствие болезни, однако остальных птиц пришлось уничтожить, чтобы остановить распространение опасного заболевания. Пока что не известно ни об одном случае заражения человека штаммом H5N8, однако чиновники обеспокоены тем, что он может иметь серьезные последствия для людей. Известно, что распространение штамма H5N8 вируса птичьего гриппа в последние годы привело к гибели миллионов птиц в Европе и Азии

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.